Catona, alla scuola “Radice-Alighieri” consegnati i certificati Cambridge a 16 studenti

Grande emozione per i 16 studenti Young Learners, protagonisti della cerimonia di consegna delle certificazioni Flyers di lingua inglese, rilasciate dall’ente accreditato Cambridge English, rappresentato da Francesca Cotroneo, referente Cambridge Reggio Calabria, a conclusione del corso di potenziamento realizzato nell’anno scolastico 2024-25, grazie ai fondi stanziati col PNRR, ricadenti nel progetto STEM e Multilinguismo. L’evento, svoltosi presso la sede della Scuola secondaria di I grado dell’IC “Radice Alighieri”, ha visto la partecipazione della Dirigente scolastica, Avv. Simona Sapone, del Vicepreside, Agostino Giordano, delle docenti di inglese, Modesta Canale, referente del progetto Lingue Straniere, Maria Rita Foti , tutor del modulo Easy English e delle famiglie degli allievi.

Le dichiarazioni

La Dirigente Scolastica, Simona Sapone, ha espresso soddisfazione per la significativa esperienza formativa degli studenti e delle studentesse, evidenziando quanto una certificazione linguistica rappresenti un valore aggiunto, essendo un documento riconosciuto a livello internazionale e spendibile nel mondo universitario e lavorativo. La professoressa Modesta Canale ha illustrato il percorso linguistico offerto agli alunni che attesta l’attenzione dell’offerta formativa all’internazionalità e alla dimensione interculturale della “Radice Alighieri”. La professoressa Maria Rita Foti ha descritto come ha svolto il ruolo di Tutor nel modulo linguistico e ha parlato del legame empatico creatosi con gli studenti.

La Referente Cambridge dell’International British School di Reggio Calabria, dott.ssa Francesca Cotroneo, ha illustrato le modalità degli esami per conseguire le certificazioni Cambridge English, le più complete e riconosciute a livello nazionale ed internazionale. Ha, altresì, ricordato che l’apprendimento dell’inglese ed il conseguimento di certificazioni ed attestati riconosciuti da università ed aziende di tutto il mondo, allargano gli orizzonti ed incrementano le opportunità lavorative dei ragazzi.

Ha preceduto la premiazione un breve video realizzato dalle 2 docenti con cui hanno augurato ai ragazzi ulteriori successi scolastici ed li hanno incoraggiati a perseguire gli obiettivi e le aspirazioni personali con fiducia e determinazione, citando le parole di Henry David Thoreau “Procedete in direzione dei vostri sogni! Vivete la vita che avete immaginato.” La cerimonia ha avuto un tono “accademico” poiché gli alunni che hanno ricevuto il certificato hanno anche indossato “il tocco”.