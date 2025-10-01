Catanzaro, visita speciale nel ritiro di Genova: arriva Emanuele, il bambino super eroe che lotta contro un brutto male. Rivisto anche Iemmello, un anno dopo quella promessa…

“Ieri sera sono stato in ritiro con i miei amici del Catanzaro, a cui sono tanto legato, in particolare al mio amico e bomber Pietro Iemmello, che mi ha dedicato un esultanza lo scorso campionato di B. Un grazie speciale al grande mister Aquilani, ai miei amici Brighenti, D’Alessandro e Di Francesco e a tutti i ragazzi del Catanzaro per la loro simpatia e disponibilità! W il calcio sempre”. Questo post, sui social, è di Emanuele, conosciuto sui social come Emanuele Super Star 16. Il piccolo super eroe, di 8 anni, lotta contro un brutto male. Amico dei calciatori (il suo profilo è pieno zeppo di foto con tantissimi calciatori di Serie A), la sua storia è diventata ben presto virale, arrivando sui grandi media come – tra gli altri – Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.

Lo scorso anno, nel corso dell’ultimo Sampdoria-Catanzaro, terminato 3-3, Iemmello esultò mimando il gesto del piccolo Emanuele: mano sulla fronte e linguaccia. “Ci eravamo incontrati il giorno prima della partita, ero sicuro che segnasse. Mi aveva promesso che se ci fosse riuscito la prima rete sarebbe stata tutta per me” aveva raccontato Emanuele. E poi così fu. Oggi, un anno dopo, Emanuele incontra di nuovo Iemmello e la squadra, che torna a giocare proprio contro la Sampdoria.