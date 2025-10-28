Catanzaro-Venezia, le info sulla prevendita: disattivata la modalità di acquisto online | INFO e PREZZI

Dopo la prima vittoria stagionale, ottenuta contro il Palermo, nel prossimo weekend il Catanzaro torna a giocare in casa, contro un’altra big, il Venezia. Questo perché in settimana, esattamente domani sera, la squadra di Aquilani sarà di scena a Mantova per il turno infrasettimanale. Tornando al match contro il Venezia, che si giocherà domenica 2 novembre alle ore 15, il club comunica le modalità di vendita dei tagliandi d’ingresso. “La società al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita abilitati. Per questa partita non sarà attiva la vendita ‘on line’, ma esclusivamente quella terrestre per il tramite dei punti vendita abilitati” si legge.

La vendita dei tagliandi è attiva secondo le modalità operative sotto riportate:

Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio locale.

Botteghino stadio “Nicola Ceravolo” venerdì 31/10, ore 10 – 18; sabato 1/11, ore 10 – 18; domenica 2/11, ore 9 – inizio gara.

I prezzi

Curva Ovest M.C.​​: € 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50

Ridotto Junior​ Distinti: ​​ € 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00

Ridotto Junior Tribuna Lat. Ovest: ​​ € 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50

Ridotto Junior Tribuna Lat. Est: ​​ € 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50

Ridotto Junior Tribuna Cen. Sup.\Inf.: ​​ € 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico: Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior: nati dopo 01/01/2014

Le info per persone con disabilità

“E’ attivo anche l’accreditamento per le persone con disabilità che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. I link di riferimento sono quelli sottoelencati:

DISABILITÀ 100%

DISABILITÀ 99-67%

DISABILITÀ 66-46%

In attesa di comunicazioni dagli organi preposti in materia di ordine pubblico, la vendita per la tifoseria ospite è sospesa. Ulteriori dettagli in merito saranno quindi comunicati successivamente, previe disposizioni dell’autorità competente. Al costo del singolo biglietto sarà applicato un diritto di prevendita aggiuntivo. Si rammenta che, all’atto dell’acquisto del biglietto, ed all’entrata nel settore, bisognerà presentare un valido documento d’identità (anche per i minori). L’acquisto del biglietto implica l’accettazione del ‘Codice comportamentale e di regolamentazione della cessione dei titoli di accesso alle manifestazioni calcistiche’ adottato dalla società US Catanzaro 1929 srl, nonché il regolamento d’uso dello stadio ‘Ceravolo” disponibili sul sito ufficiale della Società US Catanzaro 1929″.