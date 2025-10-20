Catanzaro, tutto pronto per la conferenza dell’Organizzazione “Basta Vittime Sulla SS 106”: i temi caldi

Avrà luogo giovedì 30 ottobre 2025, alle ore 11:00, presso l’Hotel Guglielmo di Catanzaro, la conferenza stampa annuale organizzata dall’Organizzazione di Volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, appuntamento destinato a tutti coloro i quali hanno a cuore il futuro della viabilità e della sicurezza stradale legati alla Statale 106 in Calabria. Come ogni anno, l’incontro rappresenta un momento fondamentale per informare i cittadini calabresi, i media e le istituzioni sugli sviluppi, le criticità e i progetti legati alla famigerata e tristemente nota Statale 106 “Jonica”, troppo spesso teatro di tragedie che hanno segnato la nostra regione.

Durante la conferenza saranno affrontati temi di assoluta rilevanza per il presente e il futuro della mobilità calabrese:

Lavori in corso per la Nuova Statale 106 tra Sibari e Roseto Capo-Spulico;

Finanziamento della tratta Sibari – Corigliano-Rossano;

Processo di ammodernamento della tratta Crotone – Catanzaro;

Progettazione dei Piani di Fattibilità Tecnico-Economica per le tratte Corigliano-Rossano – Crotone e Catanzaro – Reggio Calabria;

Stato dell’attuale Statale 106, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e manutenzione.

La scelta di convocare la conferenza stampa in questa fase dell’anno nasce dalla volontà dell’Organizzazione di “offrire, con serietà, competenza e documentazione verificata, un quadro completo, chiaro e oggettivo della situazione attuale. Un approccio, come sempre, fondato sui fatti documentati, con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva e una rinnovata assunzione di responsabilità da parte di tutti. Non sarà solo un momento di denuncia delle criticità ma anche l’occasione per annunciare importanti e positive novità, frutto di anni di impegno e di battaglie condivise con migliaia di cittadini calabresi”.