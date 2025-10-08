Catanzaro, Tommaso La Pera a teatro con la macchina fotografica per “I Persiani” di Eschilo

Fermare il fascino del teatro in uno scatto: Tommaso Le Pera, nostro conterraneo, lo sa fare. Con Arte, originalità, maestrìa! Non a caso è il più affermato e apprezzato fotografo di scena italiano. E noi, calabresi tutti, abbiamo l’opportunità unica di incontrarlo e vederlo all’opera, domenica 12 ottobre, dalle 9,30 alle 13,00, all’Anfiteatro “Zaro Galli” del Parco della Biodiversità di Catanzaro. Immortalerà gli attori del Teatro di Calabria “Aroldo Tieri”.

I partecipanti potranno anche assistere a come le Make-up Artist Stefania Epifano, Esther Macrì, Teresa Muraca coordinate da Marco Manfredini, direttore artistico dell’Accademia Armònia di Catanzaro, prepareranno il trucco degli attori impegnati nelle prove della prima, classica, fondamentale tragedia di Eschilo, “I Persiani”, che sarà portata in scena, in prima nazionale, sabato 18 ottobre.

Sarà un’eccezionale occasione per gli appassionati di teatro e fotografia, e per semplici curiosi, di assistere in presa diretta alle modalità di interazione di Le Pera con gli attori, alla luce della sua lunghissima esperienza fra le quinte e sopra i maggiori palcoscenici d’Italia e d’Europa. Nella sessione gli attori interpreteranno alcuni brevi brani davanti all’obiettivo di Le Pera; gli scatti saranno poi inclusi nel volume, metà album metà copione, pubblicato da Città del Sole Edizioni, che sarà messo in vendita la sera della rappresentazione.

“I Persiani” di Eschilo, nella produzione del Teatro di Calabria “Aroldo Tieri” con la regia di Aldo Conforto, intende sensibilizzare il pubblico su due temi di grande attualità: gli orrori frutto ultimo della tracotanza, l’insensato impulso che spesso termina nella guerra: “non esistono guerre giuste o guerre sante… Maledetto chi le fa, maledetto chi le sostiene. La cultura può “fare” la politica. Non viceversa. È l’impegno al quale il nuovo corso del Teatro di Calabria, con le sue numerose iniziative di qualità, intende conferire senso concreto e conseguente“.