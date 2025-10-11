Catanzaro, tegola Di Francesco: si ferma di nuovo, starà fuori per almeno un mese

Federico Di Francesco si ferma di nuovo: l'esterno del Catanzaro ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro

Di Francesco Catanzaro

Era arrivato dal Palermo con grandi aspettative, seppur dovesse ancora riprendersi da un infortunio. Ma si era ripreso, aveva iniziato a mettere minutaggio, dopo la sosta avrebbe cominciato a reggere anche i 90 minuti. E invece non sarà così. Federico Di Francesco, infatti, si ferma di nuovo: l’esterno del Catanzaro ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro. Starà fuori per un mese circa, forse anche di più. L’infortunio è stato accusato nel corso di un allenamento, quello di mercoledì a Giovino. L’allarme per lo stop aveva anche fatto presagire problemi più gravi, ma gli esami di ieri hanno escluso guai peggiori.

