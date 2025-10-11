Catanzaro, tegola Di Francesco: si ferma di nuovo, starà fuori per almeno un mese

Era arrivato dal Palermo con grandi aspettative, seppur dovesse ancora riprendersi da un infortunio. Ma si era ripreso, aveva iniziato a mettere minutaggio, dopo la sosta avrebbe cominciato a reggere anche i 90 minuti. E invece non sarà così. Federico Di Francesco, infatti, si ferma di nuovo: l’esterno del Catanzaro ha riportato una lesione al menisco del ginocchio destro. Starà fuori per un mese circa, forse anche di più. L’infortunio è stato accusato nel corso di un allenamento, quello di mercoledì a Giovino. L’allarme per lo stop aveva anche fatto presagire problemi più gravi, ma gli esami di ieri hanno escluso guai peggiori.