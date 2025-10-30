Catanzaro, spacciavano droga davanti alle scuole: arrestati due giovani pusher

Spacciavano droga, anche a minorenni, all’entrata di istituti scolastici e di locali della movida giovanile catanzarese. Per questo due giovani appena maggiorenni sono stati arrestati dalla Squadra mobile di Catanzaro con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia ai domiciliari emessa dal gip su richiesta della Procura di Catanzaro. L’attività investigativa si è articolata in un intenso monitoraggio di zone centrali della città e di ritrovo di gruppi di ragazzi.

Proprio tali contesti considerati “sensibili” sono stati i principali obiettivi sui quali si è focalizzata l’attenzione della Squadra mobile. I servizi di osservazione e i successivi approfondimenti avrebbero consentito di accertare che, tra le aree individuate dagli investigatori, i due arrestati avrebbero effettuato, con cadenza quasi quotidiana e spesso anche a minorenni, numerose cessioni di droga all’entrata di un centralissimo istituto scolastico e di un noto locale cittadino, dove spesso i ragazzi si incontrano.