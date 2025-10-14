Catanzaro, si torna in campo: scatta la prevendita per il match contro il Padova

“La società US Catanzaro 1929 comunica che è attiva la prevendita per l’incontro US CATANZARO – PADOVA, in programma alle ore 19:30 di domenica 19/10/2025, allo stadio “Ceravolo” di Catanzaro e valida quale 8 ^ giornata della Serie BKT 2025/26. La società, al fine di evitare lunghe code presso il botteghino dello stadio il giorno gara, consiglia sempre di prediligere l’acquisto dei biglietti tramite i punti vendita a ciò abilitati e/o in modalità “Web Home Ticket” dal sito TICKETONE.IT”. Così in una nota il club giallorosso comunica che è attiva la prevendita.

La vendita dei tagliandi è attiva:

On line: https://uscatanzaro1929.ticketone.it

Nelle rivendite ticketone abilitate su tutto il territorio locale e nazionale

Al botteghino nei giorni di:

venerdì 17/10 (dalle ore 15 alle 18);

sabato 18/10 (dalle ore 10 alle ore 18);

domenica 19/10 (dalle ore 12:00 a inizio gara)

I prezzi

Di seguito i prezzi:

Curva Est Ospiti​​: € 17,50

Curva Ovest M.C.​​: € 17,50 Intero ​– € 14,00 Ridotto – € 7,50 Ridotto Junior​

Distinti: ​​€ 29,00 Intero ​– € 23,00 Ridotto – € 12,00 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Ovest: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Lat. Est: ​​€ 40,00 Intero ​– € 32,00 Ridotto – € 16,50 Ridotto Junior

Tribuna Cen. Sup./Inf.: ​​€ 60,00 Intero ​– € 48,00 Ridotto – € 24,00 Ridotto Junior

– Ridotto generico:

Over 65 – Ragazzi – Donne

– Ridotto Junior:

nati dopo 01/01/2014

Info per le persone con disabilità

“Attivo anche l’accreditamento per le persone con disabilità per tutti i tifosi che hanno già provveduto ad adempiere a quanto richiesto nella fase di pre-accreditamento e che hanno ricevuto da Ticketone il codice di “stampa biglietto”. I link, che rimandano a moduli di semplice compilazione, sono i seguenti:

Persone con disabilità al 100%: clicca qui

Persone con disabilità tra il 67% e il 99%: clicca qui

Persone con disabilità tra il 46% e il 66%: clicca qui

Attraverso gli stessi link sarà inoltre possibile avviare la procedura per gli accompagnatori, così da associare il proprio posto a quello della persona con disabilità (ove previsto dalla normativa). Per eventuali difficoltà è possibile contattare il nostro SLO all’indirizzo slo@uscatanzaro1929.it. In attesa di comunicazioni dalle autorità competenti in materia di ordine pubblico, i dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva EST) saranno comunicati successivamente”.