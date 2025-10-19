Catanzaro, serata da incubo: il Padova passa al “Ceravolo” e Iemmello sbaglia un rigore. Aquilani traballa?

Serata da incubo. Doveva essere quella del riscatto, in cui anche Aquilani aveva chiesto il salto di qualità, dopo la sosta, dopo due settimane di riposo e dopo la sconfitta di Monza. E invece, per il Catanzaro, è arrivato un altro stop: al “Ceravolo” passa il Padova, che vince per 0-1 grazie a una rete di Perrotta alla mezz’ora. I padroni di casa, la chance per pareggiare ce l’avrebbero, ma Iemmello sbaglia il rigore a tre minuti dallo svantaggio. Così si consuma la seconda sconfitta consecutiva, che è anche la seconda stagionale, che dopo i 6 pareggi di fila porta in dote solo 6 punti in classifica dopo 8 giornate. La squadra giallorossa resta dunque in zona playout, ancora senza vittorie e senza la forza di riemergere da una classifica che – come sempre in Serie B – è molto corta.

Resta da capire, ora, se la società effettuerà una qualche valutazione sulla figura di Aquilani. Già nei giorni scorsi circolavano voci di possibili riflessioni sull’allenatore, che al momento non sta dando – quantomeno in termini di risultati – l’effetto che la società e la tifoseria sperava. Di seguito il programma di giornata con tutti i risultati e la classifica.

Risultati Serie B, 8ª giornata

Venerdì 17 ottobre

Ore 20.30

Entella-Sampdoria 3-1

Sabato 18 ottobre

Ore 15.00

Frosinone-Monza 0-1

Mantova-Sudtirol 1-1

Pescara-Carrarese 2-2

Reggiana-Bari 3-1

Ore 17.15

Juve Stabia-Avellino 2-0

Ore 19.30

Spezia-Cesena 1-2

Domenica 19 ottobre

Ore 15.00

Palermo-Modena 1-1

Ore 17.15

Empoli-Venezia 1-1

Ore 19.30

Catanzaro-Padova

Classifica Serie B

Modena 18 Palermo 16 Frosinone 14 Cesena 14 Monza 14 Juve Stabia 13 Venezia 12 Reggiana 12 Avellino 12 Carrarese 11 Padova 11 Sudtirol 10 Empoli 10 Entella 9 Catanzaro 6 Bari 6 Pescara 6 Sampdoria 5 Mantova 5 Spezia 3

Prossimo turno, 9ª giornata

Venerdì 24 ottobre

Ore 20:30

Modena-Empoli

Sabato 25 ottobre

Ore 15:00

Avellino-Spezia

Entella-Pescara

Monza-Reggiana

Sampdoria-Frosinone

Sudtironl-Cesena

Ore 17:15

Carrarese-Venezia

Ore 19:30

Catanzaro-Palermo

Lunedì 26 ottobre

Ore 15:00

Padova-Juve Stabia

Ore 17:15

Bari-Mantova