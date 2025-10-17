Catanzaro: scarcerato uomo condannato per maltrattamenti in famiglia

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha scarcerato un uomo residente in Cariati che era stato condannato in via definitiva dal Tribunale di Castrovillari per il reato di maltrattamenti in famiglia aggravato, in accoglimento del reclamo presentato dagli Avvocati Zicarelli. Il quarantenne era finito in carcere a seguito della denuncia della moglie vittima di maltrattamenti subiti anche in presenza dei figli minori e condotto presso il carcere di Castrovillari.

Dopo l’arresto, il detenuto conferiva incarico agli Avvocati Gianluigi Zicarelli ed Alfredo Zicarelli, al fine di ottenere la scarcerazione, che veniva negata dal Magistrato di Sorveglianza; gli Avvocati Zicarelli proponevano reclamo al Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro e, nel corso della udienza, la difesa esponeva la propria tesi e produceva anche documentazione che confutava in parte il contenuto della sentenza di condanna.

All’esito della udienza, infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro, accogliendo totalmente le richieste degli Avvocati Zicarelli, scarcerava il detenuto concedendogli la misura degli arresti domiciliari.