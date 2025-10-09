Catanzaro, parla coach Sant’Ambrogio: “grande entusiasmo e concentrazione alta, non ci daremo mai per vinti”

Due vittorie in due gare per Catanzaro in Serie B Interregionale. Due successi griffati Iliano Sant’Ambrogio, giovane coach reggino che ha preso in mano la realtà giallorossa portandola subito al vertice del campionato. In un’intervista a cuore aperto, rilasciata ai microfoni della società, l’allenatore reggino ha raccontato le sue emozioni per questo ottimo inizio di stagione.

L’Intervista a Iliano Sant’Ambrogio

Coach come ci si sente da capo allenatore appena nominato a primo in classifica in un campionato molto competitivo: “è chiaro che siamo soltanto all’inizio e qualsiasi verdetto è prematuro, ma percepire l’entusiasmo dell’ambiente intorno a noi ci spinge a voler dare sempre di più, consapevoli che niente è stato ancora fatto e che il rischio di incorrere in passi falsi è dietro l’angolo, considerata la difficoltà del campionato e la folta concorrenza degli avversari. Bisogna mantenere alta l’attenzione per non farsi trovare impreparati“.

Qual è il segreto, ammesso che ci sia di questo brillante inizio di campionato: “abbiamo piacere a stare insieme, giocatori e tecnici, lavoriamo in armonia e in sintonia, ci divertiamo, senza perdere di vista l’obiettivo che ci siamo prefissi, giocare a viso aperto contro chiunque non dandoci mai per vinti“.

Dove può arrivare questa squadra e quali opportunità di miglioramento ci sono tanto dal punto di vista tecnico che dal punto di vista della motivazione: “la nostra è una squadra giovane, tra le più giovani del campionato, con ampi margini di miglioramento. Solo continuando a lavorare con abnegazione ed umiltà potremo crescere ed ambire a traguardi sempre maggiori. Affrontiamo un impegno per volta, senza porci limiti“.

Quale messaggio vuoi inviare a tifosi ed appassionati del basket: “ogni presenza sugli spalti pesa, il supporto di ciascuno dei nostri tifosi può fare la differenza. Li aspettiamo numerosi, abbiamo bisogno di loro“.