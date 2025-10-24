Catanzaro-Palermo, Inzaghi: “è la partita più complicata per noi al momento. Scordiamoci un avversario con problemi”

L’allenatore del Palermo Pippo Inzaghi ha parlato alla vigilia del match di Catanzaro di domani, alle ore 19.30. “Solita partita dura di Serie B. Scordiamoci il Catanzaro che ha delle difficoltà. E’ più o meno la squadra dell’anno scorso, che ha fatto molto bene. Ha un bravissimo allenatore, mio ex compagno, e mi farà piacere ritrovarlo. Ci vorrà il miglior Palermo, ma sono sicuro che la squadra sarà pronta. Per me è la partita più complicata che potessimo affrontare al momento, sbaglieremmo a sottovalutarla. Se hai Iemmello, Pigliacelli, Petriccione, Brighenti, Antonini, basta un attimo. La partita sarà complicata, anche se dipende da noi”.

“Noi dobbiamo andare avanti col nostro percorso, che è appena iniziato. La squadra sta rispondendo bene, ha la giusta mentalità. La classifica ci permette, per fortuna, di dipendere da noi e non dagli avversari. Tre gare in una settimana? Penseremo a una partita per volta. Sicuramente cambierò, ho 20 giocatori e hanno già giocato tutti. Intanto pensiamo alla prima, una trasferta importante. Ci dispiace non avere il nostro pubblico” ha aggiunto