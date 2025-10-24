Catanzaro-Palermo, Aquilani: “Io sereno? Un parolone”, ma la sua frase (oggi) sorprende tutti

Sei pari nelle prime sei, poi due sconfitte di fila e uno scoramento che a Catanzaro – sponda calcistica – non si vedeva da qualche anno. Ma anche nella scorsa stagione la partenza è stata “diesel”. Dopo la sconfitta interna contro il Padova, per i giallorossi c’è il Palermo di Inzaghi, imbattuto. Aquilani, in settimana, è stato difeso e protetto sia da Polito che da Noto. Non è in discussione neanche in caso di sconfitta domani (si gioca alle ore 19.30). Perché il Catanzaro non fa parte di quelle società frenetiche che esonera alle prime difficoltà, ma ha intenzione di consolidare un progetto in cui ha fortemente creduto, senza scelte affrettate.

“Ci lasciamo alle spalle una settimana amara, lo scoramento dopo il Padova è stato tanto e dobbiamo reagire” ha detto Aquilani nella conferenza di vigilia. “Ci troviamo in una situazione delicata, ma la gara di domani può rappresentare una grossa opportunità. Il Palermo? Fa un campionato che non c’entra nulla con il nostro e sappiamo quanto questa partita potrà essere difficile. Non sappiamo soffrire e se non facciamo le cose per come vanno fatte non avremo chances, ma sono convinto che i ragazzi l’affronteranno con il coltello tra i denti e mi aspetto consapevolezza del momento da parte loro”.

“Io sereno? Sereno è un parolone, diciamo che sono ottimista. di queste situazioni ne ho vissute tante in passato e so quanto sia importante non perdere l’autostima. Non avremmo alcuna possibilità se non ci credessimo noi per primi. Passerò magari per matto ma io vedo una squadra forte“ aggiunge, con una frase che (oggi) sorprende tutti ma infonde allo stesso tempo autostima alla squadra, che sta sicuramente rendendo – perlomeno in termini di risultati – al di sotto rispetto al livello e alle qualità. Gli indisponibili? Dubbio Bettella (“devo capire se il problema all’anca lo limita o no”), out anche Frosinini e Di Francesco, oltre ovviamente a Pompetti.