Catanzaro-Padova, Aquilani: “se mi sento in discussione?”, l’allenatore risponde così

Dopo sei pari di fila, due sconfitte, di cui una – questa sera, la prima interna, contro il Padova – dopo la sosta. Il Catanzaro esce con le ossa rotte dal “Ceravolo”, con uno stop e un rigore sbagliato. A fine gara, in conferenza stampa, Aquilani è realista è sincero: “non sono d’accordo con chi dice che questa è una squadra senz’anima. Ce l’ha, e sembra sempre che sia il momento giusto per la svolta, ma poi non arriva. Come impegno posso dire poco, abbiamo reagito ma in modo disordinato. Mi sento in discussione, sì, ma non da oggi. Sono il responsabile, ma non uno che molla. Non ho parlato con Polito del futuro, ma in spogliatoio eravamo tutti dispiaciuti”.