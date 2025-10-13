Catanzaro, Mirabilia Food & Drink: protagonista il Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP

Il Consorzio del Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP torna sotto i riflettori, questa volta nell’ambito della prestigiosa fiera “Mirabilia Food & Drink”, in corso in questi giorni. Dopo le recenti partecipazioni a eventi nazionali e regionali, il Consorzio conferma il proprio impegno nella valorizzazione di uno dei prodotti ortofrutticoli più identitari della Calabria. Presente con uno stand dedicato, il Consorzio ha portato al centro dell’attenzione il finocchio IGP, eccellenza agricola che racchiude il sapore autentico della terra crotonese.

A guidare la delegazione, il presidente del Consorzio Aldo Luciano insieme al direttore Enzo Talotta, entrambi impegnati in prima linea nel dialogo con operatori del settore, buyer internazionali e visitatori curiosi di scoprire le qualità organolettiche e le potenzialità commerciali del prodotto.

“Siamo qui per raccontare una storia di territorio, di agricoltura sostenibile e di qualità certificata“, ha dichiarato il presidente, sottolineando come la partecipazione a Mirabilia rappresenti un’occasione strategica per consolidare relazioni e aprire nuovi canali di distribuzione. Il direttore ha aggiunto: “il finocchio IGP di Isola Capo Rizzuto non è solo un prodotto, ma un simbolo di identità rurale e di innovazione agricola. Portarlo in contesti come questo significa dare voce ai nostri produttori e alla loro passione“.

Durante la fiera, il Consorzio ha proposto degustazioni, materiali informativi e momenti di confronto con esperti del settore agroalimentare, riscuotendo interesse e apprezzamenti. L’obiettivo resta chiaro: far conoscere il finocchio IGP non solo come ingrediente versatile, ma come ambasciatore di una Calabria che sa coniugare tradizione e futuro.

La presenza a Mirabilia si inserisce in un percorso più ampio di promozione e tutela, che vede il Consorzio impegnato in attività di comunicazione, formazione e presidio dei mercati. Un cammino che continua, fiera dopo fiera, con lo sguardo rivolto alla crescita e alla valorizzazione del territorio.