Catanzaro, lunedì scuole chiuse: gli istituti interessati | INFO

Catanzaro: chiusura di alcune scuole lunedì 3 novembre per sospensione del servizio idrico: dove mancherà l'acqua e gli istituti interessati

scuole chiuse

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa che “a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante — nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento di Magisano e quello di potabilizzazione di Santa Domenica — la Sorical S.p.A. procederà alla sospensione programmata della fornitura idrica nella giornata di lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 18.00”. Per tale motivo, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco Nicola Fiorita, è stata disposta la chiusura di diversi plessi scolastici cittadini riportati in calce al testo.

Aree interessate

La sospensione dell’erogazione dell’acqua interesserà le seguenti aree:

  • Quartiere Gagliano, Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia
  • Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio
  • Quartiere Siano Chalet, via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni
  • Quartiere Catanzaro Nord, da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani
  • Catanzaro centro, da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina
  • FondachelloSamàviale dei BizantiniSala, via Conti Falluc
  • CampagnellaParco dei Principi
  • via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto

Scuole comunali

  • IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni

  • Campanella IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria – Viale T. Campanella, 125.

  • Giorgio Gaber IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria.
  • Cavita IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Barlaam da Seminara.
  • Dominianni IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Orti.
  • M. De Lorenzo IC Mater Domini – Scuola primaria – Via Orti.
  • A. Giglio – Scuola primaria – Via Gravina.
  • Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via A. Frangipane.
  • Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via Orti.
  • Siano Nord – Scuola dell’infanzia – Via Ferdinandea, 6.
  • Siano Nord – Scuola primaria – Via Regina Madre.
  • Siano Sud – Scuola primaria – Via Ferdinandea.
  • Siano – Scuola secondaria di primo grado – Via Ferdinandea.

IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

  • Catanzaro Aldisio IC – Scuola dell’infanzia e primaria – Via De Gasperi, 4.
  • Catanzaro Laura D’Errico – Scuola primaria e dell’infanzia – Viale De Filippis.
  • Catanzaro “G. Pascoli” – Scuola secondaria di primo grado – Via Mario Greco, 31.
  • Rodari – Scuola dell’infanzia e primaria – Via Broussard, 3.
  • Gagliardi – Scuola dell’infanzia – Via Carbonari (Stadio).
  • Gagliardi – Scuola primaria – Via Mottola D’Amato.
  • G. Patari – Scuola secondaria di primo grado – Via Daniele, 17.

Convitto Galluppi

  • Fontana Vecchia – Scuola materna – Via Fontana Vecchia.
  • Catanzaro Carbone – Scuola materna – Corso Mazzini, 51.
  • Piano Casa – Scuola materna – Via Mattia Preti.
  • Galluppi – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.
  • Maddalena – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.
  • Piano Casa – Scuola primaria – Via U. Boccioni.
  • Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51.

IC CZ Sala – S. Maria Milani – Preti

  • Scuola dell’infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni, 68.
  • Scuola dell’infanzia Samà – Via D. M. Pistoia.
  • Scuola dell’infanzia Campagnella – Via L. da Vinci.
  • Scuola dell’infanzia Sant’Anna – Via Fiume Mesima.
  • Scuola dell’infanzia Cava – Via Ancinale.
  • Scuola primaria Cava – Via Ancinale.
  • Scuola primaria Fiume Neto – Via Fiume Neto, 31.
  • Scuola primaria Samà – Via Domenico Maricola Pistoia.
  • Scuola primaria Campagnella – Via L. da Vinci.
  • Scuola primaria Sant’Anna – Via Fiume Mesima.
  • Scuola secondaria di primo grado – Traversa degli Angioini.
  • Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa.
  • Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Mattia Preti” – Via S. Michele.

CPIA

  • Scuola dell’infanzia “G. Pepe”.

Istituti provinciali

  • Convitto Nazionale “P. Galluppi” – Sede Liceo Classico.
  • IIS “Siciliani – De Nobili”.
  • IIS “V. Emanuele II – Chimirri”.
  • IIS “Grimaldi – Pacioli – Petrucci – Ferraris – Maresca”, ad eccezione dei plessi Pacioli e Petrucci.
  • ITTS “E. Scalfaro”.
  • Polo didattico carcerario “Ugo Caridi”.
  • Polo didattico carcerario I.P.M.

Ultimi approfondimenti di Attualità