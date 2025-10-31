Catanzaro, lunedì scuole chiuse: gli istituti interessati | INFO

L’Amministrazione comunale di Catanzaro informa che “a causa di un intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta dell’acquedotto Simeri/Passante — nel tratto compreso tra l’impianto di sollevamento di Magisano e quello di potabilizzazione di Santa Domenica — la Sorical S.p.A. procederà alla sospensione programmata della fornitura idrica nella giornata di lunedì 3 novembre 2025, dalle ore 8.00 alle ore 18.00”. Per tale motivo, con ordinanza contingibile e urgente emanata dal sindaco Nicola Fiorita, è stata disposta la chiusura di diversi plessi scolastici cittadini riportati in calce al testo.

Aree interessate

La sospensione dell’erogazione dell’acqua interesserà le seguenti aree:

Quartiere Gagliano , Petrosa, Madonna del Pozzo, Santa Lucia

Quartiere Mater Domini e via Campanella, Quartiere Sant’Antonio

Quartiere Siano Chalet , via dei Tulipani, Quartiere Santo Janni

Quartiere Catanzaro Nord , da via Luigi Rossi a via Indipendenza, da via Cortese a San Leonardo, via Schipani

Catanzaro centro , da via Indipendenza, Corso Mazzini, via Acri, via Normanni, Bellavista, Porta Marina

Fondachello , Samà , viale dei Bizantini , Sala , via Conti Falluc

Campagnella , Parco dei Principi

via Molè, via Lucrezia della Valle, Germaneto

Scuole comunali

IC Mater Domini – IC Nord Est – Manzoni

Campanella IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria – Viale T. Campanella, 125.

Giorgio Gaber IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia e primaria.

Cavita IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Barlaam da Seminara.

Dominianni IC Mater Domini – Scuola dell’infanzia – Via Orti.

M. De Lorenzo IC Mater Domini – Scuola primaria – Via Orti.

A. Giglio – Scuola primaria – Via Gravina.

Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via A. Frangipane.

Mater Domini – Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Lampasi”, Via Orti.

Siano Nord – Scuola dell’infanzia – Via Ferdinandea, 6.

Siano Nord – Scuola primaria – Via Regina Madre.

Siano Sud – Scuola primaria – Via Ferdinandea.

Siano – Scuola secondaria di primo grado – Via Ferdinandea.

IC Patari – Rodari – Pascoli – Aldisio

Catanzaro Aldisio IC – Scuola dell’infanzia e primaria – Via De Gasperi, 4.

Catanzaro Laura D’Errico – Scuola primaria e dell’infanzia – Viale De Filippis.

Catanzaro “G. Pascoli” – Scuola secondaria di primo grado – Via Mario Greco, 31.

Rodari – Scuola dell’infanzia e primaria – Via Broussard, 3.

Gagliardi – Scuola dell’infanzia – Via Carbonari (Stadio).

Gagliardi – Scuola primaria – Via Mottola D’Amato.

G. Patari – Scuola secondaria di primo grado – Via Daniele, 17.

Convitto Galluppi

Fontana Vecchia – Scuola materna – Via Fontana Vecchia.

Catanzaro Carbone – Scuola materna – Corso Mazzini, 51.

Piano Casa – Scuola materna – Via Mattia Preti.

Galluppi – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.

Maddalena – Scuola primaria – Corso Mazzini, 51.

Piano Casa – Scuola primaria – Via U. Boccioni.

Scuola secondaria di primo grado – Corso Mazzini, 51.

IC CZ Sala – S. Maria Milani – Preti

Scuola dell’infanzia Santo Ianni – Contrada Santo Janni, 68.

Scuola dell’infanzia Samà – Via D. M. Pistoia.

Scuola dell’infanzia Campagnella – Via L. da Vinci.

Scuola dell’infanzia Sant’Anna – Via Fiume Mesima.

Scuola dell’infanzia Cava – Via Ancinale.

Scuola primaria Cava – Via Ancinale.

Scuola primaria Fiume Neto – Via Fiume Neto, 31.

Scuola primaria Samà – Via Domenico Maricola Pistoia.

Scuola primaria Campagnella – Via L. da Vinci.

Scuola primaria Sant’Anna – Via Fiume Mesima.

Scuola secondaria di primo grado – Traversa degli Angioini.

Scuola dell’infanzia “Via XXVIII Ottobre” – Via Monsignor Apa.

Scuola secondaria di primo grado – Plesso “Mattia Preti” – Via S. Michele.

CPIA

Scuola dell’infanzia “G. Pepe”.

Istituti provinciali