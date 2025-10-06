Catanzaro, l’Assessore Pasquale Squillace in visita alla “Galleria Arte Spazio” di Luigi Verrino

Una visita molto gradita, quella dell’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Catanzaro, ing. Pasquale Squillace, alla “Galleria Arte Spazio” di Luigi Verrino, ubicata in via Lucrezia della Valle n. 72, nel capoluogo calabrese. L’amministratore comunale, peraltro appassionato d’arte e collezionista, si è complimentato con il maestro Luigi Verrino, scultore e pittore, per avergli fatto scoprire la presenza a Catanzaro delle più importanti opere di artisti di fama internazionale, di cui lo stesso assessore è grande estimatore. L’artista Verrino, anche alla presenza del giornalista Luigi Stanizzi, ha illustrato all’assessore le opere più rilevanti.

L’ingegnere Pasquale Squillace si è ripromesso di ritornare a visitare la Galleria Arte Spazio di Catanzaro, che merita diverse ore di attenzione, per apprezzare al meglio le numerosissime prestigiose opere esposte. L’ingresso alla Galleria è gratuito, cura le pubbliche relazioni e la promozione della struttura a livello locale e internazionale il giornalista Francesco Stanizzi. Sono diverse le scolaresche, appassionati d’arte, pittori, scultori, turisti che si recano in visita alla Galleria Arte Spazio per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze. È lo stesso artista Luigi Verrino che guida i visitatori, in un percorso di grande suggestione a livello internazionale.