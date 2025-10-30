Catanzaro: inaugurata la nuova sala consiliare

E’ stata inaugurata la nuova sala consiliare del Comune di Catanzaro dopo i lavori di ristrutturazione resisi necessari a causa del crollo del soffitto avvenuto nel 2018. “Si realizza – ha detto il sindaco Nicola Fiorita – un momento di rinascita della democrazia cittadina. Restituiamo ai catanzaresi un luogo che rappresenta la storia civile e politica della nostra comunità. Quest’aula non è solo un contenitore, ma il simbolo della rappresentanza e del confronto, tornando ad essere la casa della politica cittadina”.

“Il consiglio comunale – ha detto il presidente dell’Assemblea, Gianmichele Bosco – torna dopo oltre sette anni nel suo spazio naturale, rinnovato nella sicurezza e nella funzionalità. L’obiettivo è farne un luogo moderno, accessibile e pienamente efficiente, capace di coniugare tradizione e innovazione. In un momento di crescente disaffezione verso la politica, serve riavvicinare i cittadini alla partecipazione e alla vita democratica”.