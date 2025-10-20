Catanzaro in difficoltà, Ciro Polito ci mette la faccia: il DS parlerà in conferenza stampa

Due sconfitte in otto partite, ma le altre sei solo pari. Secondo stop di fila e 6 punti in classifica, senza alcuna vittoria. Il momento del Catanzaro è delicato, forse il più delicato degli ultimi tre anni. La classifica non è disastrosa, ma neanche tranquillissima. La squadra non gioca male, ma gli manca il guizzo per colpire. E, si sa, in Serie B è difficile raddrizzare una situazione di classifica complessa, se la stessa si incancrenisce.

Per questo, domani parlerà alla stampa il DS giallorosso Ciro Polito. Il dirigente, che insieme alla proprietà ha scelto mister Aquilani – oggi in discussione – ci mette la faccia: incontrerà i giornalisti martedì 21 ottobre alle ore 16 nella sala stampa del PoliGiovino.