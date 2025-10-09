Catanzaro: il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri Col. Pellegrino incontra la Delegazione UNARMA

Il Segretario Generale Regionale Calabria, Fabio Riccio, dichiara: “Lo scorso 14 settembre si è insediato a Catanzaro il nuovo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino. Come Delegazione UNARMA abbiamo ritenuto opportuno attendere il completamento dei necessari assestamenti organizzativi per poi recarci a porgere il nostro saluto istituzionale. In tale occasione abbiamo avuto l’onore di consegnare al Colonnello Pellegrino il nostro CREST ufficiale, quale simbolo di riconoscenza e rispetto”.

Riccio continua: “durante l’incontro abbiamo illustrato il nostro modus operandi: una tutela concreta del personale che non si limita agli atti formali, ma si fonda soprattutto sulla pazienza, sull’ascolto e sul rapporto umano con i colleghi. Abbiamo ribadito che per noi la legalità è un principio imprescindibile: sostenere un militare non deve mai significare penalizzarne un altro, ma garantire pari dignità e trasparenza per tutti“.

Riccio conclude: “a due anni dal nostro insediamento nella provincia di Catanzaro possiamo affermare con orgoglio che UNARMA ha consolidato la propria credibilità e gode della fiducia crescente del personale. Questo risultato appartiene a tutti i colleghi che ci hanno scelto come punto di riferimento: a loro va il nostro ringraziamento più sincero. Il sindacato non è solo carta e procedure, ma è soprattutto umanità, ascolto e spirito di corpo. Con questa consapevolezza continueremo il nostro cammino, mantenendo sempre alta l’immagine dell’Arma e con la certezza che, insieme, possiamo fare davvero la differenza”.