Catanzaro, il Generale Claudio Domizi incontra i Carabinieri della Calabria

Questa mattina, a Catanzaro, presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Calabria”, il Comandante Interregionale Carabinieri “Culqualber”, Generale di Corpo d’Armata Claudio DOMIZI, accolto dal Comandante della Legione Carabinieri “Calabria”, Generale di Brigata Riccardo SCIUTO, ha incontrato una nutrita rappresentanza di Carabinieri dei reparti territoriali e speciali della regione, quotidianamente impegnati nel controllo del territorio e nelle attività investigative. All’incontro ha preso parte anche una rappresentanza delle Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra Militari, dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali.

L’alto Ufficiale ricopre l’attuale carica dal mese di luglio, dopo aver assolto, durante la sua lunga carriera militare, altri prestigiosi incarichi, tra i quali quelli di Comandante della Scuola Ufficiali Carabinieri di Roma e di Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, oltre ad importanti ruoli nell’ambito dello Stato Maggiore del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri.

Nel corso dell’incontro, il Generale DOMIZI ha espresso il suo apprezzamento per il quotidiano impegno dei tanti Carabinieri che in tutta la Calabria operano con dedizione, senso di responsabilità e spirito di servizio per garantire la sicurezza dei cittadini in un territorio particolarmente impegnativo e difficile, sottolineandone il valore e il riconosciuto livello dei risultati raggiunti sia nell’attività di prevenzione, sia in quella di contrasto alla criminalità comune e organizzata, coniugando competenza professionale, capacità di ascolto e rassicurazione sociale.

Il Generale DOMIZI ha anche rivolto un commosso pensiero ai caduti dell’Arma e alle loro famiglie e ha riservato uno speciale ringraziamento alle famiglie dei militari, sottolineando il sostegno che mogli, mariti e figli costantemente offrono ai propri cari impegnati nel servizio al bene comune, anche in periodi di festa e a qualsiasi ora del giorno e della notte. Il Comandante della Legione Calabria ha ringraziato il Generale Domizi per la sua vicinanza ai Carabinieri della Calabria e per il costante sostegno alle iniziative operative e di sensibilizzazione intraprese dall’Arma. Dopo aver salutato i militari, il Generale Domizi ha incontrato le massime Autorità istituzionali regionali e provinciali.