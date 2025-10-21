Catanzaro, il DS Polito allo scoperto: il futuro di Aquilani e non solo, “questa la situazione”

Il DS del Catanzaro Ciro Polito ha parlato alla stampa, mettendoci la faccia in questo periodo complicato. “In questi momenti la cosa necessaria è l’equilibrio. Tra di noi il confronto è quotidiano e a differenza di molti non vediamo tutto nero. E’ vero che rispetto all’anno scorso la posizione in classifica è la stessa ed il deficit è restringibile solo a due punti, ma è anche vero che i problemi ci sono e servirebbe compattarsi piuttosto che rompere” ha detto ai giornalisti in conferenza. “La fiducia in Aquilani è totale e non c’è mai stato il pensiero di cambiare; ovvio che il destino dei tecnici sia legato ai risultati ma restiamo convinti che si possa svoltare”.

“Quando non si vince si fanno critiche ed analisi ed è giusto accettarle in silenzio. E noi oggi non stiamo vincendo. Serve una squadra più cattiva e più ignorante, ma noi se prendiamo gol cadiamo nello sconforto assorbendo e trasmettendo questo stesso sentimento alla gente sugli spalti. Questa non è certo una squadra con limiti tecnici, come si dice” ha aggiunto.