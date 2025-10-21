Catanzaro, il DS Polito allo scoperto: il futuro di Aquilani e non solo, “questa la situazione”

Le parole del DS del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa

Ciro Polito Catanzaro
Foto U.S. Catanzaro

Il DS del Catanzaro Ciro Polito ha parlato alla stampa, mettendoci la faccia in questo periodo complicato. “In questi momenti la cosa necessaria è l’equilibrio. Tra di noi il confronto è quotidiano e a differenza di molti non vediamo tutto nero. E’ vero che rispetto all’anno scorso la posizione in classifica è la stessa ed il deficit è restringibile solo a due punti, ma è anche vero che i problemi ci sono e servirebbe compattarsi piuttosto che rompere” ha detto ai giornalisti in conferenza. La fiducia in Aquilani è totale e non c’è mai stato il pensiero di cambiare; ovvio che il destino dei tecnici sia legato ai risultati ma restiamo convinti che si possa svoltare”.

“Quando non si vince si fanno critiche ed analisi ed è giusto accettarle in silenzio. E noi oggi non stiamo vincendo. Serve una squadra più cattiva e più ignorante, ma noi se prendiamo gol cadiamo nello sconforto assorbendo e trasmettendo questo stesso sentimento alla gente sugli spalti. Questa non è certo una squadra con limiti tecnici, come si dice” ha aggiunto.

Ultimi approfondimenti di Sport