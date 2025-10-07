Catanzaro, il bel gesto degli ultrà: visita al “Dulbecco” per incontrare il piccolo Francesco, impegnato in una dura battaglia | FOTO

Una delegazione degli Ultras Catanzaro 1973 si è recata presso il reparto di Ematoncologia Pediatrica dell’AOU Renato Dulbecco: qui, in collaborazione con il progetto Liberamente e con il supporto della Direttrice del reparto, Dottoressa Maria Concetta Galati, ha incontrato Francesco, piccolo Ultras di soli cinque anni impegnato in una dura battaglia e con lui ogni bambino attualmente in degenza nel reparto. Un incontro toccante e pieno di commozione, in cui gli Ultras Catanzaro 1973 hanno regalato a tutti sciarpe e materiale vario, strappando un sorriso giallorosso e momenti di forte empatia umana.

Al piccolo Francesco è stata consegnata una lettera scritta da Paola, una componente del gruppo, per testimoniare il massimo della vicinanza e dell’amore che gli Ultras Catanzaro 1973 provano nei confronti di Francesco e di tutti i piccoli che, assieme alle loro famiglie, sono costretti dal destino ad affrontare prove durissime.