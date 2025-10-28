Catanzaro, giovedì si inaugura la nuova aula del Consiglio Comunale

Giovedì prossimo, 30 ottobre 2025, alle ore 17:00 a Palazzo De Nobili, verrà inaugurata la nuova aula destinata ad accogliere Consiglio Comunale di Catanzaro. L’“Aula Rossa”, com’è stata da tempo ribattezzata, aveva subìto nel 2018 il crollo di una parte del controsoffitto e danni notevoli agli arredi ed è stata quindi oggetto di un profondo intervento di ristrutturazione e riqualificazione. In particolare, si tratta di un insieme di opere strutturali, architettoniche e impiantistiche: la revisione e il ripristino del solaio di copertura; il restyling dell’ambiente interno con il rifacimento del controsoffitto; una nuova pavimentazione; un nuovo rivestimento alle pareti; la sostituzione degli infissi e il rinnovo degli arredi; il rifacimento dell’impianto di climatizzazione concepito per ottimizzare i consumi; la realizzazione di un impianto fotovoltaico; l’installazione di un nuovo sistema di amplificazione e votazione; gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.

“Vivremo un momento lungamente atteso – commenta il presidente dell’Assemblea cittadina, Gianmichele Bosco– Restituire l’Aula Rossa al Consiglio Comunale era un fatto di dignità istituzionale ma anche cittadina più complessivamente. Un Consiglio Comunale può essere ospitato fuori dalla sua sede per ragioni di emergenza, come nel nostro caso, ma non oltre un tempo ragionevole. Purtroppo ne è occorso più del previsto ma finalmente Catanzaro potrà ritrovare un parte importante di se stessa attraverso uno dei suoi luoghi simbolo, rappresentativi della democrazia e della volontà popolare”.