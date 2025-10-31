Catanzaro: giovane arrestato per spaccio di droga

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Taverna (CZ), impegnati in attività di contrasto al fenomeno dello spaccio di droga nell’area della Presila Catanzarese, hanno tratto in arresto un giovane di Sorbo San Basile (CZ), già noto alle Forze di Polizia, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, nel corso di una perquisizione operata presso una pertinenza dell’abitazione del ragazzo, i militari dell’Arma hanno rinvenuto, occultati all’interno di un contenitore in plastica, circa 50 grammi di stupefacente del tipo Marijuana. Oltre alla sostanza, è stato sequestrato anche del materiale verosimilmente utilizzato per confezionare le dosi, destinate ad essere smerciate sul mercato illegale.

L’arrestato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto disponendo l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari.