Catanzaro, avvelenati quattro cani da pet therapy

“LNDC Animal Protection esprime profonda indignazione e dolore per quanto accaduto a Catanzaro: quattro cani utilizzati nei percorsi di pet therapy dall’Associazione Equipariamo sono stati vittime di un avvelenamento quasi sicuramente premeditato. Un atto atroce che colpisce non solo gli animali, ma anche i ragazzi per i quali questi cani erano amici e un prezioso supporto nel loro percorso terapeutico. Vista la gravità dell’episodio, LNDC Animal Protection – oltre a sporgere denuncia – rivolge un appello alle autorità competenti affinché le indagini siano particolarmente approfondite e scrupolose”. Lo afferma in una nota LNDC Animal Protection.

“È fondamentale che vengano acquisiti e analizzati i filmati di eventuali telecamere di sorveglianza presenti nelle aree interessate, se disponibili, per ricostruire dinamiche, orari, responsabilità e modalità del gesto. Allo stesso tempo, l’identificazione del tipo di veleno utilizzato può essere fondamentale per individuare i responsabili di questo gesto così atroce. Da tempo LNDC Animal Protection ribadisce la necessità di tracciare in maniera accurata la vendita e l’acquisto di prodotti tossici, attualmente troppo facili da acquistare nei negozi fisici e online”.

“Chi compie azioni di questo genere compie un crimine grave contro la vita e la dignità degli animali e contro la comunità umana tutta, ma in questo caso anche contro il diritto alla cura e all’affetto di persone fragili. Non è accettabile che un gesto così barbaro resti impunito. Mi appello a chiunque abbia informazioni utili per risalire all’identità di questi assassini: contattate le forze dell’ordine o scrivete alla nostra associazione all’indirizzo avvocato@lndcanimalprotection.org. Non lasciamo che l’omertà abbia la meglio”, dichiara Piera Rosati – Presidente LNDC Animal Protection.

“LNDC Animal Protection seguirà con attenzione il corso delle indagini, e auspica che le istituzioni locali agiscano con rapidità e trasparenza, per dare giustizia a chi ha subito questa violenza e per impedire che simili atti possano ripetersi”.