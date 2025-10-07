Catanzaro, Aquilani squalificato: la decisione dopo il rosso a Monza. E non è l’unico fermato dal Giudice Sportivo

Alberto Aquilani non siederà in panchina nel prossimo match del Catanzaro, che si giocherà dopo la sosta, domenica 19 ottobre alle ore 19.30 contro il Padova. Il motivo risiede nell’espulsione subita sabato a Monza, verso fine gara, “per avere, al 33° del secondo tempo, rivoto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarta Ufficiale” si legge nel dispositivo del Giudice Sportivo. Ma l’allenatore non è l’unico fermato: c’è, infatti, anche il preparatore atletico Fabrizio Tafani, squalificato sempre per una giornata “per avere, al termine del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa”.