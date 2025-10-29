Catanzaro, Aquilani si gode il successo di Mantova: “bravi a non disunirci. Dopo Monza…”

Le parole di mister Aquilani dopo Mantova-Catanzaro, match vinto per 1-3 dai calabresi, al secondo successo di fila

Aquilani Catanzaro
Foto U.S. Catanzaro

Aquilani, in quattro giorni, ha ribaltato tutto. Dagli incubi dopo due stop consecutivi, all’entusiasmo di questa sera, dopo due vittorie convincenti. “Il successo è importante e dà continuità a quello con il Palermo. Due gare diverse, ma con un unico obiettivo: prenderci i tre punti in un momento delicato. I ragazzi hanno risposto alla grande, dimostrando maturità e spirito di gruppo” ha detto il tecnico di Catanzaro dopo la vittoria a Mantova.

“Siamo stati bravi a non disunirci, già nel primo tempo avevamo colpito un palo con Cissé, poi nella ripresa la traversa di Brighenti, ma la squadra ha continuato a crederci e questo è il segnale che volevo” ha evidenziato l’allenatore, facendo notare che – prima dei tre gol – la squadra aveva comunque creato tanto. Dopo la gara di Monza era chiaro che servissero correttivi. Li abbiamo messi in pratica e i risultati stanno arrivando. Sono pienamente soddisfatto, ma dobbiamo continuare su questa strada con umiltà e determinazione”.

Ultimi approfondimenti di Sport