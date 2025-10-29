Catanzaro, Aquilani si gode il successo di Mantova: “bravi a non disunirci. Dopo Monza…”

Aquilani, in quattro giorni, ha ribaltato tutto. Dagli incubi dopo due stop consecutivi, all’entusiasmo di questa sera, dopo due vittorie convincenti. “Il successo è importante e dà continuità a quello con il Palermo. Due gare diverse, ma con un unico obiettivo: prenderci i tre punti in un momento delicato. I ragazzi hanno risposto alla grande, dimostrando maturità e spirito di gruppo” ha detto il tecnico di Catanzaro dopo la vittoria a Mantova.

“Siamo stati bravi a non disunirci, già nel primo tempo avevamo colpito un palo con Cissé, poi nella ripresa la traversa di Brighenti, ma la squadra ha continuato a crederci e questo è il segnale che volevo” ha evidenziato l’allenatore, facendo notare che – prima dei tre gol – la squadra aveva comunque creato tanto. “Dopo la gara di Monza era chiaro che servissero correttivi. Li abbiamo messi in pratica e i risultati stanno arrivando. Sono pienamente soddisfatto, ma dobbiamo continuare su questa strada con umiltà e determinazione”.