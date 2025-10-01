Catanzaro, Aquilani ammette: “il risultato non mi piace, ma la squadra ha avuto un coraggio incredibile in uno stadio del genere”

Lo aveva detto alla vigilia, Alberto Aquilani: “è il risultato a condizionare”. Perché nel calcio, si sa, è ciò che conta più di tutto, più dell’approccio, dell’atteggiamento, della prestazione. Per il Catanzaro arriva il sesto pari, risultato che al mister non va giù: “non mi piace, però la squadra ha avuto un coraggio incredibile in uno stadio del genere, anche se manca il killer instinct. Accettiamo il fatto che i punti finora sono troppo pochi e che la vittoria dà una consapevolezza diversa, ma i ragazzi erano venuti qui per vincere la partita”.

Di certo, precisa, “quando non si vince qualcosa bisogna sistemarla. Nel secondo tempo siamo stati più lunghi e non abbiamo avuto la gestione della prima frazione, ma abbiamo fatto miglioramenti nella fase difensiva concedendo pochi contropiedi. I punti finora sono pochi, ma alla squadra posso solo dire di continuare con questo lavoro: prima o poi la vittoria arriverà”.