Catanzaro, altra soddisfazione dal mondo azzurro: Cisse convocato nell’Italia Under 21

Ancora una convocazione in Nazionale, in questo caso Under 21, per calciatori del Catanzaro. E’ l’ennesima dimostrazione di come il club di Noto sappia lavorare bene sui giovani. Oltre ai vari Favasuli e Liberali (quest’ultimo ora al Mondiale Under 20 con gli azzurri), e ad altri elementi convocati in altre Nazionali, oggi è arrivata la chiamata dell’Italia Under 21 per Alphadjo Cisse. Stupisce? Sinceramente no. Cisse è uno dei migliori, anzi probabilmente il migliore, di questo avvio di torneo per i giallorossi. Autore di una splendida doppietta a Reggio Emilia, e di grandi giocate in questa prima parte di campionato, ha attirato le attenzioni dell’allenatore Silvio Baldini, che lo ha convocato per i prossimi impegni. In prestito in giallorosso ma di proprietà dell’Hellas Verona, Cisse ha intenzione di ritagliarsi uno spazio importante anche con la maglia azzurra.

Gli impegni dell’Italia Under 21

Dopo le due vittorie di settembre con Montenegro (2-1) e Macedonia del Nord (0-1), il cammino della Nazionale Under 21 nel girone E delle Qualificazioni nell’Europeo di categoria prosegue con un doppio appuntamento in casa: il 10 ottobre allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena con la Svezia e il 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia (entrambe con kick off alle ore 18.15, diretta Rai 2). Dopo le prime due giornate, Italia in testa a quota 6 punti, insieme alla Polonia (che ha per ora una miglior differenza reti), seguono Svezia e Montenegro a 3, Armenia e Macedonia del Nord ancora ferme a 0.

I convocati

Questo l’elenco dei convocati: