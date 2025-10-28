Catanzaro, a Mantova per la continuità dopo il primo successo. Aquilani: “non vincevamo e ci pesava, ma ora…”

Dopo la prima vittoria in campionato contro il Palermo, il Catanzaro vuole dare continuità ai risultati, confermando quanto di buono mostrato sabato scorso contro i rosanero. Domani, al “Danilo Martelli”, i giallorossi affronteranno il Mantova in una sfida che si preannuncia intensa. Mister Alberto Aquilani, alla vigilia del match, ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con solidità e consapevolezza: “Sicuramente, dopo una bella vittoria, vogliamo proseguire su questa strada. Per riuscirci, servirà una partita matura sotto tutti i punti di vista. La vittoria è un toccasana: ci alleniamo e giochiamo sempre per conquistare i tre punti, ma non ci stavamo riuscendo e questo ci pesava. Il successo contro il Palermo deve aiutarci a scrollarci di dosso un po’ di negatività e darci la consapevolezza che per vincere servono equilibrio, attenzione, compattezza e spirito di sacrificio”.

Il tecnico giallorosso ha insistito proprio su questa consapevolezza come chiave per affrontare ogni impegno con il giusto spirito, al di là del modulo: “credo che sia l’atteggiamento di chi scende in campo e di chi subentra a fare la differenza. Il modulo è una conseguenza che dipende dai momenti e dalle esigenze della partita”. Di fronte ci sarà un Mantova propositivo, abituato – come il Catanzaro – a cercare il gioco e il controllo del pallone. Ma per Aquilani non sarà questo l’aspetto decisivo: “no, non penso sia il possesso palla a determinare il risultato. Sono due squadre che si allenano in modo simile, ma ciò che farà la differenza sarà l’atteggiamento e la gestione della gara in tutte le sue fasi”.