Catanzaro, 4 giorni perfetti! Dopo il Palermo arriva un’altra vittoria: sbancata Mantova per 1-3 con una grande rimonta

Una settimana fa tante preoccupazioni, oggi felicità e serenità ritrovata, oltre che entusiasmo. Dopo l’1-0 al Palermo, il Catanzaro centra il bis e in quattro giorni si regala 6 punti. Sbancata Mantova, sulla cui panchina siede l’ex Reggina Possanzini (che ora traballata), con una rimonta nel secondo tempo che si conclude sull’1-3. Per i giallorossi due vittorie di fila e una classifica che ora sorride di più, a soli due punti dai playoff.

La partita

Aquilani fa ruotare qualche elemento, viste le tre gare ravvicinate, lasciando in panchina i vari Iemmello, Di Chiara, Pontisso, Oudin. Se la gioca con il 3-5-2, e con Pandolfi al fianco di Cissè. La gara è subito vibrante, vivace, accesa: le due squadre hanno gamba, benzina, e la sfruttano tutta, affrontandosi a viso aperto e senza paura. Ne esce fuori un primo tempo emozionante e ricco di occasioni. Si capisce praticamente subito, dopo 7 minuti, quando il Mantova passa in vantaggio con Mancuso e sblocca la partita. Il Catanzaro non si fa intimorire, anzi. Al netto di qualche minuto di sbandamento post svantaggio, con la chance di Caprini vicino al raddoppio, la squadra giallorossa comincia ad affacciarsi con continuità dalle parti del portiere ospite. Ci prova Rispoli, poi Pandolfi, poi Cissé che colpisce il palo di testa. Nella seconda parte, la pressione dei calabresi è costante, ma si registra tanta imprecisione negli ultimi 16 metri, fattore che impedisce a Petriccione e compagni di pervenire al pari.

Nella ripresa cambia poco. Il secondo tempo si apre come si era chiuso il primo. In aggiunta, però, Aquilani inserisce forze fresche, chiamando dalla panchina Iemmello, Pontisso e Nuamah. La mossa funziona, il Catanzaro continua a rendersi pericoloso e all’ora di gioco ci prova con una clamorosa tripla occasione: prima Nuamah, poi Cassandro e poi Brighenti, che colpisce la traversa. Doppio palo e tanta sfortuna per gli ospiti, che però finalmente vengono premiati con il pari, per via di un’autorete di Majer, autore di una deviazione sul cross di Favasuli. L’inerzia, già dalle parte dei giallorossi, si sposta ancora di più a loro favore, anche per l’entusiasmo e la ritrovata fiducia dopo il pari. E così, cinque minuti dopo l’1-1, arriva l’ennesima magia di Cissé, che – con un gran destro a giro – segna il gol del sorpasso e si regala la sua quinta rete stagionale. E’ vantaggio, che viene sigillato all’80’ dal tris di Favasuli. Catanzaro lanciatissimo nel finale e 1-3. Seconda vittoria consecutiva, prima fuori casa e già scacciati, in soli quattro giorni, i brutti pensieri delle scorse settimane.

Risultati 10ª Giornata Serie B

Martedì 28 ottobre

Ore 20:30

Cesena-Carrarese 2-1

Empoli-Sampdoria 1-1

Frosinone-Entella 4-0

Palermo-Monza 0-3

Pescara-Avellino 1-1

Reggiana-Modena 1-0

Mercoledì 29 ottobre

Ore 20:30

Mantova-Catanzaro 1-3

Spezia-Padova 1-1

Venezia-Sudtirol 3-0

Juve Stabia-Bari POSTICIPATA

Classifica Serie B

Modena 21 Monza 20 Cesena 20 Frosinone 18 Palermo 16 Venezia 16 Reggiana 15 Carrarese 14 Juve Stabia 14* Padova 13 Avellino 13 Catanzaro 12 Empoli 11 Sudtirol 10 Entella 10 Bari 9* Pescara 8 Spezia7 Sampdoria 7 Mantova 5

* Una partita in meno

Prossimo turno Serie B, 11ª giornata

Sabato 1 novembre

Ore 12.30

Avellino-Reggiana

Ore 15.00

Carrarese-Frosinone

Padova-Sudtirol

Ore 17.15

Entella-Empoli

Ore 19.30

Palermo-Pescara

Domenica 2 novembre

Ore 15.00

Bari-Cesena

Catanzaro-Venezia

Modena-Juve Stabia

Ore 17.15

Monza-Spezia

Ore 19.30

Sampdoria-Mantova