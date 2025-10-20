Catanzaro: 21enne arrestato per rapina ai danni di una donna, decisivi i filmati delle telecamere

I Carabinieri di Catanzaro, nei giorni scorsi, hanno arrestato un 21enne del posto, gravemente indiziato di avere perpetrato una rapina all’interno dell’abitazione di una donna 57enne di nazionalità cinese, in data 15 agosto 2025 a Catanzaro, sottraendole circa 300 euro e dandosi poi alla fuga. Il provvedimento cautelare, emesso dal Giudice delle Indagini Preliminari presso il Tribunale del capoluogo, scaturisce dalle indagini svolte dai militari della Sezione Operativa della Compagnia di Catanzaro a seguito di una richiesta di intervento da parte di un privato cittadino che aveva notato una donna riversa sul ciglio della strada con lesioni al volto.

I militari dell’Arma, raccolte le prime informazioni dalla vittima con l’ausilio di un interprete, avevano avviato un’immediata attività investigativa, acquisendo le registrazioni dalle telecamere presenti nella zona e riuscendo a ricostruire l’episodio delittuoso.

Le ulteriori attività investigative, culminate in una perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire e sequestrare gli abiti indossati dal presunto responsabile il giorno della rapina, hanno poi permesso di risalire – nella fase delle indagini preliminari e che necessitano della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa – all’autore materiale della condotta delittuosa, al quale è stata notificata l’ordinanza di custodia cautelare in carcere.

L’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale “U. Caridi” di Catanzaro su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il procedimento versa nella fase delle indagini preliminari e la eventuale responsabilità dell’indagato sarà accertata solo all’esito del processo e della eventuale sentenza definitiva di condanna, vigendo fino a quel momento il principio della presunzione di non colpevolezza.