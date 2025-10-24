Catania, Via Reclusorio del Lume verrà completata presto | DETTAGLI

Via Reclusorio del Lume, a Catania, sarà “liberata” dal cantiere della metropolitana entro (questo) Natale, la stessa tempistica per il completamento del terminal bus alla stazione Fontana, mentre entro l’estate 2026 sarà realizzato il tunnel per il collegamento della stazione Monte Po. Inoltre, sempre entro la fine del prossimo anno, si completerà lo scavo della galleria da Palestro a Stesicoro (primo lotto della linea fino all’aeroporto).

Ciò è quanto è emerso dalla riunione di ieri mattina al Ministero Infrastrutture e Trasporti (Mit) con i vertici di Fce – il commissario governativo Virginio Di Giambattista, il direttore generale Salvo Fiore e i due rup (responsabili unici del procedimento) Daniele Zito e Salvatore Neri – e di Cmc Ravenna Spa, la nuova società appena subentrata alla Cmc Cooperativa, presenti anche il direttore generale Stefano Magni e il direttore tecnico delle due commesse catanesi, Luca Antonetti.

Lo scorso 8 ottobre si era concretizzato il passaggio del compendio operativo della “Cmc Cooperativa” alla “Cmc Ravenna Spa”, detenuta e controllata dalla Holding Finres e guidata da Antonio Politano “Il nuovo cronoprogramma è chiaro – ha commentato il dg Fiore – c’è voluto il tempo necessario al subentro del nuovo operatore, l’atto di cessione ci è stato comunicato la scorsa settimana e ci siamo mossi subito. I primi di novembre si parte con i lavori, stavolta non ci sono scuse2.

“Un importantissimo passo avanti – è stato il commento a “La Sicilia” del sindaco Enrico Trantino – vengo costantemente aggiornato da Fce sugli sviluppi, oltre che per garbo istituzionale, perché sanno quanta importanza attribuisca al modello di mobilità sostenibile basata, innanzi tutto, sull’efficienza del trasporto pubblico. Una città che risulta ultima in classifica a causa del numero di auto per abitante, con conseguenti emissioni di veleni per i nostri figli, ha bisogno di alternative valide all’uso del mezzo privato. Questo è il motivo per cui interloquisco frequentemente con Fce e Amts. Oggi colgo con favore le novità che ci sono state comunicate”

Per quanto riguarda il secondo lotto della tratta della metropolitana fino all’aeroporto, “entro il 15 novembre si attendono le determinazioni del Comitato consultivo del Ministero – ha rilevato Fiore – le opzioni sono due: o la ditta che si è aggiudicata l’appalto (che prevede lo scavo della galleria e l’allestimento della linea e delle stazioni dei due lotti), il Consorzio Medil, realizza i lavori, oppure si dovrà risolvere il contratto, acquisteremo il progetto esecutivo e pubblicheremo un nuovo bando per il solo lotto funzionale”.