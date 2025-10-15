Catania, tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo parcheggio a Misterbianco | INFO

Domani, giovedì 16 ottobre, alle ore 10 nel quartiere Serra Superiore di Misterbianco, l’Amministrazione comunale consegnerà ai cittadini il nuovo parcheggio realizzato dal Comune in via Federico II di Svevia. Saranno presenti il sindaco di Misterbianco Marco Corsaro, il vice sindaco Santo Tirendi, il presidente del Consiglio Lorenzo Ceglie, assessori, consiglieri comunali, il Settore tecnico, i rappresentanti del quartiere, gli studenti e la dirigente scolastica Sabina Maccarrone dell’Istituto scolastico “Leonardo Sciascia” ubicato nei pressi dell’opera. La nuova infrastruttura è al centro di un piano di rigenerazione di un’area di ben 5mila metri quadrati a Serra, acquisita al patrimonio del Comune di Misterbianco e convertita in parcheggio grazie a un investimento di oltre 600mila euro.