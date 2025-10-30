Catania, tutto pronto per il convegno “Nutriamo il Futuro” | DETTAGLI e DATA

Una legge per introdurre l’Educazione Alimentare e il Dietista nelle scuole: Analisi e Prospettive Si tratta di un incontro pubblico volto a presentare e sostenere il disegno di legge regionale sull’introduzione dell’educazione alimentare e della figura del dietista nelle scuole. Sarà un’occasione di confronto costruttivo con esperti del settore, rappresentanti politici e istituzionali, su un tema centrale per il benessere delle nuove generazioni. Introduce e modera Ersilia Saverino, Deputata PD all’Ars, commissione cultura, formazione, lavoro.

Intervengono: Nino Caltabellotta, Presidente Fondazione GIMBE, Carlo Petrini, Fondatore di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Riccardo Vigneri, Professore emerito di Endocrinologia e delle malattie del metabolismo di Catania, Elena Alonzo, Direttore del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – ASP Catania, Simona Malpezzi, Senatrice PD vicepresidente della Commissione Infanzia e Adolescenza, Giuseppe Lupo, Europarlamentare PD.

Inoltre, saranno presenti i deputati del PD all’Ars, Catanzaro, Burtone, Cracolici, Dipasquale, Giambona, Leanza, Spada e Venezia. Sindaci, amministratori e rappresentanti delle istituzioni scolastiche. Promuovere una corretta alimentazione sin dall’infanzia significa, infatti, investire concretamente nella salute dei nostri ragazzi, prevenendo fin da subito patologie come l’obesità e le malattie cardiovascolari.