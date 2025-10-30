Catania: tutto pronto a Belpasso per la Sagra del Ficodindia dell’Etna DOP | DATE e DETTAGLI

Grande attesa per la X Edizione della Sagra del Ficodindia dell’Etna D.O.P., l’evento autunnale che pone Belpasso, ai piedi del Vulcano, al centro dell’attenzione enogastronomica della provincia. Il Sindaco di Belpasso, Carlo Caputo, annuncia l’imperdibile appuntamento che si terrà presso la Villa Comunale “Nino Martoglio” nei giorni 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2025.

L’iniziativa, promossa dal Comune in collaborazione con la Pro Loco, mira a valorizzare i prodotti tipici della Sicilia e, in particolare, il Ficodindia dell’Etna DOP, eccellenza riconosciuta e simbolo di sostenibilità agricola. Per chi cerca eventi a Belpasso e un’esperienza completa di agriturismo in Sicilia, la Sagra offre un percorso di gusto, cultura e spettacolo.