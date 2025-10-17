Catania, tragedia sfiorata: aereo perde quota e precipita a 60 metri dal mare! | DETTAGLI

Un episodio alquanto pericoloso quello che si è verificato all’aeroporto di Catania Fontanarossa lo scorso 20 settembre, quando un aereo di linea Airbus A3200 della compagnia AIR Arabia, ha perso quota subito dopo il decollo, arrivando a soli 60 metri dal mare con una velocità che sfiorava i 500 km/h. L’evento, è avvenuto intorno alle 22 e all’interno del velivolo non c’era nessun passeggero a bordo, eccetto i piloti e quattro assistenti di volo. L’aereo si stava dirigendo verso Amman, in Giordania. Il fatto è stato classificato come “inconveniente grave” dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (ANSV), che ha prontamente aperto un’inchiesta.

Fortunatamente, tutto si è risolto in breve tempo, con i piloti che sono riusciti a riprendere quota e a stabilizzare il velivolo, che è arrivato regolarmente ad Amman alle 2:52 ora italiana. L’inchiesta di sicurezza avviata dall’ANSV mira ora a chiarire le dinamiche esatte e le cause che hanno portato a questa manovra rischiosa, evitando una potenziale tragedia.