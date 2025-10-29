Catania, Toscano predica calma per Caserta ma esalta i 20 mila del Massimino: “si sentono, eccome…”

“Catania è questa, è i 20 mila del ‘Massimino’. Ma se si riesce a portare 20 mila persone, e non 13-14 mila, significa che stanno apprezzando ciò che stanno facendo i ragazzi. I 20 mila si sentono, si sente che c’è la spinta. Queste due ultime vittorie rappresentano la chiusura di un periodo di costruzione, ora invece inizia un periodo di consolidamento. Abbiamo la Casertana, che negli 11, nei 13, è una squadra di livello. Si gioca di venerdì, ci sono i giorni giusti per prepararla, e la gara – lo ripeto – sarà di consolidamento. Le scorse erano di ambizione, questa di consolidamento, dove si deve consolidare quanto di buono è stato costruito”. Così Mimmo Toscano, in conferenza stampa, a due giorni da Casertana-Catania, anticipo del girone C di Serie C a cui gli etnei ci arrivano da secondi in classifica, a un punto dalla capolista e dopo aver battuto Salernitana e Benevento.

“Al di là della Casertana, siamo noi che dobbiamo prepararla nel modo giusto. Ho detto ai ragazzi di eliminare il file delle partite in casa, cambiandolo con quello delle gare in trasferta. Anche questa sarà una partita tirata” fa intendere Toscano, che paragona la sfida alle altre affrontate in casa.