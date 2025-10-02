Catania, torna l’Ottobrata Zafferanese: date, programma e luoghi

È questa l’Ottobrata Zafferanese, l’evento gastronomico più importante del Sud Italia, che torna, per la sua 45ª edizione, in una veste rinnovata, volgendo lo sguardo verso il mondo green, ai giovani, con un’area esclusiva dedicata al “gluten free”, in assoluto la più grande mostra mercato dei prodotti tipici dell’Etna. Una pregevole vetrina dell’artigianato locale e la tradizionale area enogastronomica, inimitabile cassaforte di sapori di tutto il sud Italia.

Inserita, dal 2019, dalla Regione Siciliana, tra i più grandi eventi dell’Isola, l’Ottobrata costituisce un momento importante per il rilancio dell’economia locale che spazia in tutti i settori produttivi primari e secondari. “Questa quarantacinquesima edizione – afferma il Vicesindaco e Assessore al Turismo e Spettacolo Salvatore Coco – porta con sé diverse novità e numerose attività. Nella nuova area food, palcoscenico privilegiato dei piatti tipici della tradizione, andranno in scena le primizie locali gli imperdibili show cooking in Piazza Cardinale Pappalardo: miele, funghi, castagne, uva, mele, nelle svariate qualità di “cola”, “gelato cola” e “delizioso bianco rosso”. Una succulenta carrellata di prodotti a marchio di tutela (Doc, Dop, o inseriti nelle banche dati dei prodotti agroalimentari tradizionali regionali) che, proprio in questa zona, vengono degustati con stoviglie monouso 100% biodegradabili, nel pieno rispetto della sostenibilità ambientale.”

Non mancheranno le visite guidate al Palazzo di Città, in un tour che prevede, oltre le mostre fotografiche, la visione di opere del pittore Giuseppe Sciuti e di autori contemporanei; e ancora il percorso guidato sulla colata lavica del 1992 in quad. Quattro domeniche di festa all’insegna delle tradizioni, della cultura, della musica, del cabaret e soprattutto del buon gusto che, anche quest’anno, troverete nei profumi e nei sapori dei nostri panini e piatti gourmet.

Le date e gli orari

Gli orari delle sagre saranno le seguenti: 09.00/23.00

5 Ottobre : Sagra dell’Uva

: Sagra dell’Uva 12 Ottobre : Sagra del Miele

: Sagra del Miele 19 Ottobre : Sagra delle Mele dell’Etna

: Sagra delle Mele dell’Etna 26 Ottobre: Sagra dei Funghi e delle Castagne

La vasta scelta è arricchita da un intenso programma di intrattenimento adatto a tutte le generazioni. Ma non è finita qui, allestita anche un’area “Family friendly”, dedicata ai più piccoli, il tutto accompagnato dalle sonorità delle tradizioni popolari meridionali. Per tutte le domeniche del mese, la manifestazione si snoda da Piazza della Regione Siciliana, fino a via Roma, per poi raggiungere il trionfo dei sapori, in Piazza Umberto.

L’Ottobrata è facilmente raggiungibile grazie a 5 ampi parcheggi, dislocati in punti strategici attorno a tutto il perimetro del comune di Zafferana Etnea. Ciò consente ai visitatori di lasciare comodamente e senza stress la propria auto e salire a bordo di bus navetta, che li conduce direttamente a pochi passi dagli ingressi della manifestazione. Dall’inizio degli anni ’80, l’Ottobrata Zafferanese è cresciuta da una modesta mostra-mercato a uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno siciliano. Ogni domenica è dedicata a un prodotto simbolo dell’Etna, tra sapori autentici, cultura e innovazione.

Le domeniche del sorriso

A piazza Cardinale Pappalardo ore 17.30 ci saranno rispettivamente:

5 Ottobre – Claudio Casisa

– Claudio Casisa 12 Ottobre – Gino Astorina

– Gino Astorina 19 Ottobre – Uccio de Santis

E quest’anno una grande novità: #aspettando l’Ottobrata: 4 e 11 ottobre ci saranno rispettivamente Mario Venuti e la Schola Cantorum Aetnensis con Giusy Quarenghi.