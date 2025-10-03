Catania, torna la sagra del “Fico d’India dell’Etna DOP” | INFO e DATE

Belpasso si prepara a ospitare la decima edizione della Sagra del Fico d’India dell’Etna DOP, un appuntamento molto atteso dell’autunno belpassese, e non solo. Da venerdì 17 a domenica 19 ottobre 2025, presso la Villa Comunale “Nino Martoglio” torneranno ad animarsi i colori e i sapori di uno dei frutti più rappresentativi della Sicilia. La manifestazione, organizzata dal Comune di Belpasso in collaborazione con la Pro Loco, celebra non solo il prezioso Ficodindia dell’Etna a Denominazione di Origine Protetta, ma l’intera filiera produttiva e le tradizioni culturali che essa rappresenta. Un weekend imperdibile che coniuga gusto, artigianato, musica e intrattenimento per tutta la famiglia.