Catania, torna la “Fiera dei Morti” al parcheggio scambiatore Fontanarossa | DATE e INFO

Da venerdì 31 ottobre a domenica 9 novembre nell’area del parcheggio scambiatore Fontanarossa di Amts si svolgerà la Fiera dei Morti 2025, appuntamento tradizionale legato alla commemorazione dei Defunti e alla solennità di Ognissanti celebrato nella città di Catania. L’inaugurazione del mercato è prevista venerdì 31 ottobre alle ore 10 alla presenza dell’assessore alle Attività produttive Giuseppe Musumeci.

Saranno circa centocinquanta gli stand che comporranno l’area espositiva e commerciale, con un’apposita zona dedicata al food e spazi gioco per i bambini. L’accesso alla fiera sarà possibile dalle ore 9 alle 24 nei giorni festivi e prefestivi; dalle ore 9 alle 22.30 nei giorni feriali