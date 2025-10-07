Catania, torna il “Blue Day”: INFO e DATE

Torna anche quest’anno il “Blue Day”, la giornata di volontariato ambientale promossa da Sibeg Coca-Cola in collaborazione con Marevivo, fondazione nazionale che si occupa di tutela del mare e delle sue risorse. Giovedì 9 ottobre, per la quinta edizione, oltre 100 dipendenti dell’azienda guidata da Luca Busi saranno coinvolti in attività di pulizia del litorale catanese, affiancati dai volontari ambientalisti di Marevivo Sicilia e dell’unità territoriale etnea.

L’iniziativa prevede un doppio appuntamento: alle ore 9.15 presso la Spiaggia Libera 1 della Plaia e, a seguire, alle ore 14.15 nella Spiaggia Libera 3, due dei tratti più frequentati e simbolici del litorale cittadino. Il “Blue Day” non è soltanto un momento di sensibilizzazione ecologica, ma anche un’occasione di condivisione e partecipazione attiva alla tutela del territorio. La scorsa edizione ha registrato un bilancio importante: oltre una tonnellata di rifiuti raccolti tra plastica, indifferenziata e vetro. L’iniziativa rientra nel progetto “Blue Activities”, ideato e realizzato da Marevivo.