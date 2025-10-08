Catania, tante le novità per la 24ª Sagra del Pistacchio di Bronte | INFO

Una delle tante novità della XXXIV Sagra del Pistacchio di Bronte che venerdì 10 aprirà i battenti, è certamente la nascita di Mr Bront, la nuova mascotte ufficiale della manifestazione. Ideata da Quater Srl e presentata alla stampa, è una figura che racchiude in se gli elementi più essenziali della cittadina etnea, richiamando il mito e la sua storia.

In pratica è un pistacchio con un unico occhio per rievocare la figura del Ciclope Bronte, da cui risale il nome della cittadina. Secondo il mito, il Ciclope Bronte, assieme ai suoi 2 fratelli, viveva nelle caverne dell’Etna dove faceva il fabbro alle dipendenze del dio Efesto.

La sua funzione era quella di forgiare i fulmini e i lampi che sarebbero stati poi usati da Zeus, il padre degli dèi. Ecco perché la mascotte “Bront” afferra un lampo. Accanto a questa dimensione mitologica, la mascotte si impreziosisce con un dettaglio raffinato: il cappello inglese. Non è un vezzo stilistico, ma un chiaro riferimento al Castello di Nelson ed alla nobiltà della stirpe dell’ammiraglio britannico Horatio Nelson, al quale Ferdinando di Borbone donò il castello, allora abazia, nel 1799.

Questo elemento è il segno tangibile dell’incontro tra la Sicilia contadina e l’Inghilterra, unendo culture lontane nella storia locale.

Con il suo occhio ciclopico ed il cappello inglese, Mr Bront diventa così ambasciatore dell’identità di Bronte, una città che sa unire mito, storia e tradizione, e che nel suo pistacchio – l’“oro verde” – ha il simbolo più autentico di prosperità. La mascotte non sarà soltanto un volto amico della festa, ma anche il segno grafico dell’inclusività della Sagra.

Sarà utilizzata per identificare spazi e servizi dedicati alle famiglie e alle necessità speciali, come il punto “nurse” per l’allattamento e il riposo delle mamme, l’area per il cambio dei bambini e il parcheggio riservato ai diversamente abili. Inoltre, Mister Bront accompagnerà gli eventi sportivi, ricreativi e istituzionali legati alla promozione del territorio, trasformandosi in un simbolo dinamico e sempre presente.

La Sagra si appresta dunque a vivere la sua consueta apoteosi autunnale tra gusto, cultura e tradizione, con un nuovo protagonista pronto a conquistare grandi e piccoli: Mr Bront, il volto di una comunità che sa raccontarsi con orgoglio e originalità. “Ormai è noto come sia vano tentare di frenare il desiderio di pistacchio. – afferma il sindaco Pino Firrarello – Per assecondare il palato c’è un’unica soluzione. Venire alla Sagra. Chi lo farà troverà una cittadina accogliente non 1000 attrazioni. Fra queste “Mr Bront”, che sintetizza l’essenza ancestrale di Bronte in modo eccezionalmente efficace, fondendo mito, storia e identità geografica”.