Catania, solidarietà e volontariato al centro del meeting dell’anno sociale Lions Club 2025-2026 | FOTO

Inclusione e progetti di vita, ma anche cultura e socialità, nell’unità e nella continuità di un servizio con lo sguardo a uomini e donne fragili. Parole chiave di una programmazione e di un service che guarda agli obiettivi primari della solidarietà, aiuto, sostegno con un impegno concreto di servizio per chi ha bisogno. Il Lions Club di Lentini e Priolo Gargallo, domenica mattina, hanno celebrato all’insegna della partecipazione e dell’entusiasmo il meeting di apertura dell’anno sociale 2025-2026 affidato alla presidenza rispettivamente a Maria Teresa Raudino e Mariangela Musumeci.

Al meeting – aperto dal tocco di campana su indicazioni della cerimoniere del club di Lentini Loredana Fidone, come di consueto con gli inni e dalla lettura degli scopi del lionismo – hanno presenziato il past governatore Franco Cirillo, direttore del centro studi “Eduardo Grasso”, la segretaria del centro studi sull’associazionismo “Eduardo Grasso” Maria Catalano, il presidente della VII e VIII circoscrizione del distretto Lions 108Yb Sicilia Fabio Gaudioso e Luigi Bellassi, la presidente della Zona 19 Rossella Marchese, il delegato Servizio Cani Guida, dell’area vista Giacomo Di Miceli, il referente della VII circoscrizione del Global Externsion Team Angelo Lopresti, la componente della Lcif Katia Chiaramonte, la componente della commissione Md Attività di Servizio nel Multidistretto Antonella Bona, la referente della VII circoscrizione Distretto Lions 108Yb Sicilia del tema internazionale Elisa Lombardo, l’assessore del comune di Lentini Oriana Di Cannavò, l’assessore del comune di Carlentini Sebastiano Franco, i rappresentanti dei club service di Lentini e la componente della società cooperativa onlus “L’Albero” Generosa Scuotto e don Pietro Barraco, parroco della chiesa dell’Angelo Custode di Priolo Gargallo.

I due club Lions hanno attualizzato il service con la richiesta ai ragazzi della cooperativa “L’albero” della realizzazione dei centro tavola con la tecnica dell’Origami. L’esperienza è stata raccontata dallc componente della cooperativa “L’Albero” Generosa Scuotto: “Con il vostro prezioso e insostituibile supporto potremo raggiungere i più alti traguardi che ci siamo prefissi – hanno detto le presidentesse del Lions Priolo Gargallo e Lentini Mariangela Musumeci e Maria Teresa Raudino, rivolgendosi ai soci presenti – Mi auguro che tutte le iniziative pianificate, ed in parte già messe in cantiere, per questo anno sociale, trovino compimento ed ottengano il successo auspicato, non per dare lustro al club, ma per riflettere e riverberare gli effetti di quell’attività benefica nei confronti di una società che ne ha tanto bisogno. Abbiamo voluto iniziare questo anno sociale con la presenza concreta della cooperativa “L’Albero” che si occupa di persone fragili, a cui abbiamo chiesto la realizzazione dei centro tavola creati dai ragazzi della cooperativa con la tecnica dell’Origami”.

Poi gli interventi dei presidenti della VII e VIII circoscrizione Fabio Gaudioso e Luigi Bellassai, della presidente della Zona 19 del distretto 108Yb Sicilia Rossella Marchese. Prima delle conclusioni del past governatore Franco Cirillo, i due presidenti di club Maria Teresa Raudino e Mariangela Musumeci hanno presentato tre nuovi soci rispettivamente Giuseppa Di Mauro di Priolo e Giuseppe Pollara e Salvatore Caracciolo di Lentini.

Il Past governatore Lions Club 108YB Franco Cirillo ha dedicato parte dell’intervento ai sentiti ringraziamenti ai soci che hanno condiviso la programmazione del Distretto, ricordando la storia lionistica dei due club che “si sono sempre contraddistinti per il loro impegno e la loro fattività che sono importanti. Sono sicuro che come presidente di Club farete moltissimo grazie anche alle vostri doti: prima di tutto ascoltare, decidere e soprattutto valutare”.