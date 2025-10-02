Catania-Siracusa senza tifosi ospiti e con il settore chiuso: arriva il divieto del Prefetto

“In vista della gara Catania-Siracusa, in programma domenica 5 ottobre alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il Prefetto della Provincia di Catania ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi limitatamente ai residenti nella provincia di Siracusa, per tutti i settori dell’impianto sportivo, e la chiusura del settore ospiti“. E’ quanto si legge in una nota ufficiale del Catania.

Il Prefetto della città etnea ha disposto il divieto, prassi ormai consolidata soprattutto per i derby in Sicilia. Stessa sorte, infatti, era accaduto lo scorso weekend per Trapani-Catania, anche se in quel caso per via dei possibili incroci con i tifosi del Palermo.