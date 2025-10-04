Catania-Siracusa, i convocati di Toscano: out in 3

Catania-Siracusa: Mimmo Toscano ha convocato ventitré calciatori. In tre sono out.

In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Mimmo Toscano ha convocato ventitré calciatori. In tre sono out.

Di seguito, gli atleti a disposizione:

  • 1 Klāvs Bethers
  • 3 Alessandro Celli
  • 6 Andrea Allegretto
  • 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
  • 10 Emmanuele Pio Cicerelli
  • 11 Matteo Stoppa
  • 12 Lorenzo Coco
  •  14 Francesco Di Tacchio
  • 15 Matteo Di Gennaro
  • 16 Alessandro Quaini
  • 18 Salvatore Caturano
  • 19 Alessandro Raimo
  • 20 Daniele Donnarumma
  • 21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
  • 23 Gabriel Antonio Lunetta
  • 24 Tiago Matías Casasola
  • 30 Andrea Corbari
  • 32 Francesco Forte
  • 37 Carmelo Forti
  • 57 Andrea Dini
  • 68 Mario Ierardi
  • 73 Simone Pieraccini
  • 99 Michele D’Ausilio

Indisponibili: Aloi, Martic, Rolfini.

