Catania-Siracusa, i convocati di Toscano: out in 3

In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Mimmo Toscano ha convocato ventitré calciatori. In tre sono out.
Di seguito, gli atleti a disposizione:
- 1 Klāvs Bethers
- 3 Alessandro Celli
- 6 Andrea Allegretto
- 7 Kaleb Joel Jiménez Castillo
- 10 Emmanuele Pio Cicerelli
- 11 Matteo Stoppa
- 12 Lorenzo Coco
- 14 Francesco Di Tacchio
- 15 Matteo Di Gennaro
- 16 Alessandro Quaini
- 18 Salvatore Caturano
- 19 Alessandro Raimo
- 20 Daniele Donnarumma
- 21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon
- 23 Gabriel Antonio Lunetta
- 24 Tiago Matías Casasola
- 30 Andrea Corbari
- 32 Francesco Forte
- 37 Carmelo Forti
- 57 Andrea Dini
- 68 Mario Ierardi
- 73 Simone Pieraccini
- 99 Michele D’Ausilio
Indisponibili: Aloi, Martic, Rolfini.