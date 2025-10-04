Catania-Siracusa, i convocati di Toscano: out in 3

In vista della gara con il Siracusa, in programma domani alle ore 14.30 allo stadio “Angelo Massimino” e valevole per l’ottava giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 2025/2026, il tecnico del Catania Mimmo Toscano ha convocato ventitré calciatori. In tre sono out.

Di seguito, gli atleti a disposizione:

1 Klāvs Bethers

3 Alessandro Celli

6 Andrea Allegretto

7 Kaleb Joel Jiménez Castillo

10 Emmanuele Pio Cicerelli

11 Matteo Stoppa

12 Lorenzo Coco

14 Francesco Di Tacchio

15 Matteo Di Gennaro

16 Alessandro Quaini

18 Salvatore Caturano

19 Alessandro Raimo

20 Daniele Donnarumma

21 Gianfranco Alessandro Quiroz Tonon

23 Gabriel Antonio Lunetta

24 Tiago Matías Casasola

30 Andrea Corbari

32 Francesco Forte

37 Carmelo Forti

57 Andrea Dini

68 Mario Ierardi

73 Simone Pieraccini

99 Michele D’Ausilio

Indisponibili: Aloi, Martic, Rolfini.