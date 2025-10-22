Catania, sensori e IA per sentire la voce del mare con il progetto “VONGOLA” | INFO

Un sistema innovativo per il monitoraggio della fauna ittica: la prima rete di monitoraggio acustico lungo la dorsale ionica che “ascolta” il mare e trasforma i segnali in dati utili alla tutela della fauna ittica locale. Tutto questo è VONGOLA – Visual and nOise-eNhanced AI Analysis for Marine Biodiversity MonitorinG, Observation and LeArning – progetto PNRR (NBFC–Spoke 1, NextGenerationEU) che combina intelligenza artificiale e reti sensoriali per integrare suoni e immagini in analisi in tempo reale del Mediterraneo.
La stampa è invitata a intervenire per un punto stampa in cui saranno presentati risultati, evidenze scientifiche e prospettive applicative per ricerca, istituzioni e operatori giovedì 23 ottobre, alle ore 10:00, presso la Città della Scienza sita in Via Simeto n.1, Catania.
Interverranno:
- Prof.ssa Alessia Tricomi – Membro del Direttivo Nazionale di Fisica Nucleare e Direttrice del Centro Siciliano di Fisica Nucleare e Struttura della Materia (CSFNSM)
- Prof. Giorgio Riccobene – Ricercatore Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e membro del CSFNSM
- Prof. Concetto Spampinato – Università di Catania