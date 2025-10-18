Catania-Salernitana decisiva? Per Toscano è presto: “ha la stessa importanza di altre. E mi aspetto che sia una bella gara anche da parte degli arbitri”

L’allenatore del Catania Mimmo Toscano ha parlato alla vigilia del big match contro la Salernitana, che si giocherà domani alle ore 14.30. “Ci siamo preparati bene, come ogni settimana. Abbiamo dato la stessa importanza delle altre partite, perché se si vuole fare un campionato di vertice bisogna fare così. Poi cambiano interpreti, strategia, qualità dell’avversario, ma serve sempre la stessa voglia di vincere” ha detto in conferenza stampa.

“Contro la Salernitana mi aspetto una partita tirata, mentale, nervosa. Noi dobbiamo arrivarci con la lucidità e la consapevolezza giusta. Giochiamo davanti al nostro pubblico, dovremo sfruttare e alimentare questo. Mi aspetto che sia una bella partita anche da parte della terna arbitrale. Faggiano e Inglese? Contento di ritrovare gente con cui ho lavorato”.

Sui giocatori in dubbio: “Aloi e Cicerelli sono entrambi disponibili”. Toscano frena sul fatto che possa risultare una partita decisiva. “Siamo alla decima giornata. Io voglio che si faccia la partita che si deve fare. La Salernitana oggi sta dimostrando di essere la capolista, ha delle qualità ma anche dei difetti”.