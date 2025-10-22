Catania, pesantissima decisione dopo gli scontri con i casertani: stangata per i tifosi etnei, trasferte vietate

La decisione è pesantissima, ma non sorprende. I tifosi del Catania non potranno seguire la propria squadra in trasferta per i prossimi 3 mesi. E’ quanto deciso dal Ministero dell’Interno dopo le indagini della Questura di Salerno riguardanti gli scontri sull’A2 tra gli ultrà etnei – di ritorno da Giugliano – e quelli della Casertana. I disordini si erano verificati nel tardo pomeriggio di sabato 11 ottobre, dopo le partite, nei pressi dello svincolo di San Mango Piemonte (Salerno), e avevano provocato il rallentamento della circolazione per diversi minuti. I tifosi etnei si erano resi protagonisti anche di una rissa in mattinata – tra loro stessi – all’interno del traghetto che da Messina li stava portando a Villa San Giovanni.